Фильм «Стать Джоном Ленноном» станет мюзиклом

Вышедший в 2009 году байопик рассказывает об отношениях юного Леннона с его матерью Джулией и тётей Мими Смит, воспитавшей Джона. Также сюжет затрагивает историю создания группы Quarrymen, которая через некоторое время превратится в The Beatles. Роль Джона Леннона в фильме сыграл Аарон Тейлор-Джонсон (Пипец, Анна Каренина, Под покровом ночи), Пола Маккартни – Томас Броди-Сангстер (Игра престолов, Реальная любовь, Бегущий в лабиринте).



Джон Леннон - Imagine

В фильм вошли песня Леннона «Мать», а также ранние песни Quarryman и музыка, вдохновившая Леннона, такие как Screamin «Jay Hawkins» «Я наложил на тебя заклинание» и Бадди Холли «Это будет день».

Продюсерами мюзикла станут Брайан и Дайна Ли из AF Creative Media, а также Робин Гудман и Джош Фидлер из Aged In Wood. В самом скором времени они начнут поиск сценариста. Создатели надеются, что британская премьера постановки состоится уже в ближайшие пару-тройку лет.

«Мы только что получили права на фильм, – рассказывает Брайан Ли. – Всей командой мы этим летом будем ездить по Лондону в поисках нужного человека, который сможет дать жизнь этому сюжету».

Несмотря на то, что саундтрек фильма включал в себя несколько ранних композиций The Beatles, в мюзикле музыка группы звучать не будет. Вместо этого продюсеры хотят получить права на использование ранних рок-н-ролльных и R&B-песен Quarrymen.