Maruv не поедет на «Евровидение», Loboda ее поддержала

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Украинская исполнительница Maruv, победившая в финале национального отбора на «Евровидение-2019», не поедет на конкурс, так как необходимый для этого договор между ней и национальным организатором — Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ) — подписан не был.

Об этом сообщили на сайте НОТУ, а сама Maruv описала это своими словами:

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Этот пост тут же перепостила певица Loboda со словами «Молодец!»

«Общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица Maruv, которая победила в национальном отборе на «Евровидение», не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019» по ряду причин», — сказано в jabwbfkmyjv сообщении. При этом также указывается, что «Общественный вещатель и певица Maruv не подписали договор об участии в «Евровидении-2019».

Maruv
Maruv

Напомним, вещатель требовал от Maruv дополнительных условий, помимо отсутствия гастролей в России (на что певица согласилась):

  • - запрещена любая импровизация на сцене без согласования
  • - передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music
  • - выполнение любых требований и указаний НТКУ
  • - запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ

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