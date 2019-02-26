Maruv не поедет на «Евровидение», Loboda ее поддержала

Об этом сообщили на сайте НОТУ, а сама Maruv описала это своими словами:
Этот пост тут же перепостила певица Loboda со словами «Молодец!»
«Общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица Maruv, которая победила в национальном отборе на «Евровидение», не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019» по ряду причин», — сказано в jabwbfkmyjv сообщении. При этом также указывается, что «Общественный вещатель и певица Maruv не подписали договор об участии в «Евровидении-2019».
Напомним, вещатель требовал от Maruv дополнительных условий, помимо отсутствия гастролей в России (на что певица согласилась):
- - запрещена любая импровизация на сцене без согласования
- - передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music
- - выполнение любых требований и указаний НТКУ
- - запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ
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