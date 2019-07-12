Музыканты из Би-2 записали дуэт с Manizha

Композиция «Упражнения в равновесии»стала первым в музыкальной истории дуэтом Антона Севидова (Tesla Boy) и Manizha. А для группы Tesla Boy – одной из первых песен, исполненных Антоном на русском языке.

В записи «Упражнений в равновесии» также принял участие гитарист Би-2 Андрей Звонков. Продюсером композиции выступил Шура Би-2, аранжировку сделал Юрий Усачёв, а сведением трека в Лондоне занимался легендарный Эдриан Бушби, обладатель премии Grammy за работу над пластинкой группы Muse.

Параллельно с песней «Куртки Кобейна» представили lyric video «Упражнения в равновесии», которое сделал арт-директор Би-2 Mishka Luganski.