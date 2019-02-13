«Нано-опера» пройдет в четвертый раз

Идея конкурса для начинающих оперных режиссеров родилась у художественного руководителя «Геликон-оперы», народного артиста России Дмитрия Бертмана. «За годы проведения «Нано-оперы» театр «Геликон» стал настоящей стартовой площадкой для наших молодых коллег: благодаря участию в конкурсе многие из них получили известность и активно занимаются режиссерской деятельностью», – говорит Дмитрий Бертман.





Обладатель Гран-при Первого конкурса «Нано-опера» Дмитрий Белянушкин уже осуществил ряд успешных постановок, а в 2016 году на сцене «Геликон-оперы» поставил оперу «Паяцы» Леонкавалло. Лауреаты Второго конкурса молодые режиссеры Павел Сорокин и Андрей Цветков-Толбин ставят спектакли на сценах ведущих театров нашей страны. Филипп Разенков, также лауреат Второй «Нано-оперы», стал главным режиссером Башкирского театра оперы и балета в Уфе, а его режиссерская работа – спектакль «Орлеанская дева» П.И. Чайковского была номинирована на Премию Международного фестиваля «Золотая Маска» 2016. Победитель Третьей «Нано-оперы» Руслан Бицоев готовит постановку спектакля «Синяя борода» Ж. Оффенбаха в «Геликон-опере» в юбилейном сезоне театра, в 2020 году.

В жюри «Нано-оперы» входят руководители театров России и Европы. Таким образом, участники конкурса имеют реальную возможность получить ангажементы непосредственно «из первых рук». В жюри четвертой «Нано-оперы», которое возглавит Дмитрий Бертман, вошли такие известные театральные деятели, как Кристина Шепельман, генеральный директор Большого театра Лисеу (Барселона, Испания); Кристоф Майер, генеральный директор Немецкой оперы на Рейне в Дюссельдорфе и Дуйсбурге (Германия); Шелл Энглунд, генеральный директор-художественный руководитель Норрландз Операн в Умео (Швеция); Нееме Кунингас, оперный режиссер (Эстония); Андрейс Жагарс, оперный режиссер (Латвия); Пер Хансен, художественный руководитель Национального Театра (Прага, Чехия), Даниэль Крамер, художественный руководитель Английской национальной оперы (Лондон, Великобритания); Георгий Исаакян, художественный руководитель-генеральный директор Московского детского музыкального театра имени Н. И. Сац (Россия); Сергей Бобров, художественный руководитель Красноярского государственного театра оперы и балета (Россия); Вячеслав Стародубцев, главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета НОВАТ (Россия).

Молодых режиссеров также будет оценивать медиа жюри, состоящее из журналистов, музыкальных экспертов, представителей теле- и радиоканалов. Члены медиа жюри выбирают своего победителя, присуждают конкурсантам собственные премии, и у тех, кто им понравится, есть реальный шанс стать известными благодаря интервью и публикациям в СМИ. Выступления участников будет транслировать информационный партнер театра телеканал «Россия – Культура».

В медиа жюри Четвертой «Нано-оперы» вошли: Бабалова Мария («Вечерняя Москва»), Гайкович Марина («Независимая газета»), Грозданов Феликс («Дни.ру»), Зисман Владимир («Ревизор.ру»), Ковалевский Владимир («Комсомольская правда» в Северной Европе), Кретова Екатерина («Московский комсомолец»), Майоров Сергей (телеканал «НТВ»), Пашинян Изабелла (телеканал «ОТР»), Русанова Ольга («Радио России»), Тавор Йосси (радио «Орфей»), Шведова Ирина («Московская правда») а также представители телеканала «Россия-Культура».

Заявки на участие принимаются до 1 апреля 2019 года. Конкурс стартует 20 мая – в этот день состоится жеребьевка участников. Первый тур «Нано-оперы» пройдет 21 мая, второй – 22 мая и финальные состязания – 23 мая. Начало всех мероприятий в 13 часов, в Белоколонном зале княгини Шаховской. Гала-концерт состоится 24 мая в 19 часов в зале «Стравинский».