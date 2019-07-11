«Ночные снайперы» собрали аншлаг в Крокусе с акустикой

Открывая концерт, Диана Арбенина пообещала клевую, бодрую, разрывающую программу с одной лишь поправкой:

«Представьте, что вы находитесь у себя дома, на своих кухнях, поэтому ведите себя абсолютно естественно. И, несмотря на то, что в следующей песне говорится «жизнь за спиной наполовину», черт побери, я знаю – в 45 лет она только начинается!».



Диана Арбенина

«Ремень», «Блюзы гор», «Гонщик», «Юнкерская» в сопровождении классических инструментов звучали свежо и по-новому. Зал реагировал очень живо, но настоящий взрыв эмоций произошел в начале второго отделения, когда Диана с одним из главных хитов, «31-я весна», вышла к поклонникам на балкон, откуда и пела всю песню. Рядом, ближе, чем на расстоянии вытянутой руки увидеть своего кумира – так сбылась мечта многих фанатов артистки. «Катастрофически», «Морячок», «Столица», «Наотмашь», «Юго2», а также «Рингтоном», «Инстаграм» и многие другие прозвучали практически в хоровом исполнении, Арбениной подпевали зрители, которые давно заучили наизусть практически каждую строчку.



Диана Арбенина

Поклонники артистки подготовили флешмоб на песню Club27, посвященную звездам, которые умерли молодыми, не перешагнув 27-летний рубеж. Во время ее исполнения в зале зажглись тысячи огней, а над креслами зрители подняли портреты ушедших легенд. Лирические моменты сменялись драйвом, значительную часть концерта публика провела на ногах, люди танцевали в проходах, потому что усидеть на месте было просто невозможно. Несмотря на насыщенную программу, не обошлось без премьер – была исполнена новая песня «Секунду назад», которую зал принял с восторгом.



Диана Арбенина

«Этот концерт я посвящаю своим детям, - призналась Диана Арбенина. - Мы, наконец, сравнялись в возрасте: им 9 и мне те же 9, которые я прожила 5 раз подряд. Мы одинаково чувствуем мир. Я – сердцем вечного ребенка. Они – с уверенностью, что стали взрослыми. Наступит день, и я полностью вернусь в состояние рождения. И когда это произойдет, я хочу оставить им в наследство свою душу. Дороже у меня ничего нет. Разве что три сотни песен, половину из которых они вообще не слышали. Представляю, с каким интересом они будут слушать мой голос, поющий незнакомую для них песню. Песню, которую когда-то написала их мама. И в этот момент – пусть незримо – я снова смогу обнять их своим голосом и защитить своей любовью. Пожалуй, ради этого момента все началось 25 лет назад».



Диана Арбенина

Слезы Дианы на сцене, во время исполнения «Корон», тысячи светящихся алых сердец из зала на «Раскаленных», гигантский плакат с признанием любви от поклонников, песни вне программы, под влиянием эмоций. Программа показала новую Арбенину, сильную, доказавшую вторым отделением, по ее же собственным словам, что и один в поле воин. И в то же время, удивительно мягкую, ранимую, женственную – для начала концерта рок-дива выбрала изящное белое платье, которое затем сменила на открывающие стройные ноги шорты.

Добавим, Арбенина, много лет отмечающая свой день рождения вместе с поклонниками, на сцене, презентовала 8 июля также и новый альбом.«Невыносимая легкость бытия» сталасвоеобразным итогом двух юбилейных лет, посвященных 25-летию коллектива. В альбомвошли хиты последних лет и абсолютно новый музыкальный материал. «Название одновременно заставляет нас задуматься о своем месте в мире, не занимаясь привычной для музыкантов рефлексией», - говорит Диана Арбенина о новой пластинке.

Фото: Максим Манджи, Мария Поспелова, Роман Мовляшев