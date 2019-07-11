«Ночные снайперы» собрали аншлаг в Крокусе с акустикой

Открывая концерт, Диана Арбенина пообещала клевую, бодрую, разрывающую программу с одной лишь поправкой:
«Представьте, что вы находитесь у себя дома, на своих кухнях, поэтому ведите себя абсолютно естественно. И, несмотря на то, что в следующей песне говорится «жизнь за спиной наполовину», черт побери, я знаю – в 45 лет она только начинается!».
«Ремень», «Блюзы гор», «Гонщик», «Юнкерская» в сопровождении классических инструментов звучали свежо и по-новому. Зал реагировал очень живо, но настоящий взрыв эмоций произошел в начале второго отделения, когда Диана с одним из главных хитов, «31-я весна», вышла к поклонникам на балкон, откуда и пела всю песню. Рядом, ближе, чем на расстоянии вытянутой руки увидеть своего кумира – так сбылась мечта многих фанатов артистки. «Катастрофически», «Морячок», «Столица», «Наотмашь», «Юго2», а также «Рингтоном», «Инстаграм» и многие другие прозвучали практически в хоровом исполнении, Арбениной подпевали зрители, которые давно заучили наизусть практически каждую строчку.
Поклонники артистки подготовили флешмоб на песню Club27, посвященную звездам, которые умерли молодыми, не перешагнув 27-летний рубеж. Во время ее исполнения в зале зажглись тысячи огней, а над креслами зрители подняли портреты ушедших легенд. Лирические моменты сменялись драйвом, значительную часть концерта публика провела на ногах, люди танцевали в проходах, потому что усидеть на месте было просто невозможно. Несмотря на насыщенную программу, не обошлось без премьер – была исполнена новая песня «Секунду назад», которую зал принял с восторгом.
«Этот концерт я посвящаю своим детям, - призналась Диана Арбенина. - Мы, наконец, сравнялись в возрасте: им 9 и мне те же 9, которые я прожила 5 раз подряд. Мы одинаково чувствуем мир. Я – сердцем вечного ребенка. Они – с уверенностью, что стали взрослыми. Наступит день, и я полностью вернусь в состояние рождения. И когда это произойдет, я хочу оставить им в наследство свою душу. Дороже у меня ничего нет. Разве что три сотни песен, половину из которых они вообще не слышали. Представляю, с каким интересом они будут слушать мой голос, поющий незнакомую для них песню. Песню, которую когда-то написала их мама. И в этот момент – пусть незримо – я снова смогу обнять их своим голосом и защитить своей любовью. Пожалуй, ради этого момента все началось 25 лет назад».
Слезы Дианы на сцене, во время исполнения «Корон», тысячи светящихся алых сердец из зала на «Раскаленных», гигантский плакат с признанием любви от поклонников, песни вне программы, под влиянием эмоций. Программа показала новую Арбенину, сильную, доказавшую вторым отделением, по ее же собственным словам, что и один в поле воин. И в то же время, удивительно мягкую, ранимую, женственную – для начала концерта рок-дива выбрала изящное белое платье, которое затем сменила на открывающие стройные ноги шорты.
Добавим, Арбенина, много лет отмечающая свой день рождения вместе с поклонниками, на сцене, презентовала 8 июля также и новый альбом.«Невыносимая легкость бытия» сталасвоеобразным итогом двух юбилейных лет, посвященных 25-летию коллектива. В альбомвошли хиты последних лет и абсолютно новый музыкальный материал. «Название одновременно заставляет нас задуматься о своем месте в мире, не занимаясь привычной для музыкантов рефлексией», - говорит Диана Арбенина о новой пластинке.
Фото: Максим Манджи, Мария Поспелова, Роман Мовляшев
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