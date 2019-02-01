«Ночные Снайперы» выпустили клип «Раскаленные»

«Любовь — это слияние двух, на первый взгляд, несовместимых стихий: воды и огня, - говорит Диана, презентуя новую работу. - Думаю, в борьбе и взаимном притяжении друг к другу и рождается сила чувства. Во мне самой предостаточно и огня, и воды. Именно поэтому я так безоглядно и люблю всю мою жизнь. Но в этом невероятно точном и сильном видеоклипе я хотела сказать ещё одно: берегите любовь. Её запросто можно потерять и так навсегда и остаться немыми в крике «Я люблю тебя», когда тот, кому ты кричишь, уже не услышит.»

Режиссером видео стал Аслан Ахмадов.