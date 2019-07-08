«Ночные Снайперы» выпустили новый альбом «Невыносимая легкость бытия»

В него вошло 12 треков, среди которых 4-минутное Intro «Если не слабо» с концерта в СК «Олимпийский», состоявшегося 4 ноября 2018 года.

Что касается названия альбома «Невыносимая легкость бытия», по словам лидера «Ночных снайперов» Дианы Арбениной, оно « заставляет нас задуматься о своем месте в мире, не занимаясь привычной для музыкантов рефлексией». Стоит отметить, что так же назывался роман чешского писателя Милана Кундеры, а в 1997 году пластинку с таким же названием выпустила группа «Гражданская оборона».

Презентация альбома состоится на юбилейном концерте Дианы Арбениной в Crocus City Hall 8 июля. В этот день вместе с выходом альбома исполнительница празднует свой 45-й день рождения.