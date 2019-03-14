Первый канал испугался показывать компромат на Джексона в эфире

Сообщество поклонников Майкла Джексона решило противодействовать показу в эфире Первого канала скандального фильма «Покидая Неверленд» о жертвах педофилии Майкла Джексона. Сделали это под стандартным предлогом в нынешней российской действительности - якобы фильм «пропагандирует» педофилию и гей-отношения среди несовершеннолетних, о чем теперь в России есть статья в Уголовном кодексе.

Расчет оказался верным. Российское законодательство сейчас может защищать преступные наклонности педофилов, потому что рассказ о педофиле можно формально причислить к «пропаганде нетрадиционных половых отношений среди детей», - именно такой закон в защиту педофилов подписал российский президент Владимир Путин.



Michael Jackson

Сегодня Первый канал распространил следующее заявление.

«Покидая Неверленд» не будет демонстрироваться в телевизионном эфире, но нашумевший документальный фильм можно посмотреть на сайте Первого канала https://www.1tv.ru/neverland. Он уже доступен для просмотра. Фильм построен на воспоминаниях Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона, которые обвинили короля поп-музыки Майкла Джексона в сексуальном насилии. Премьера фильма на фестивале Sundance и HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма. В этой ситуации Первый канал принял решение перенести российскую премьеру «Покидая Неверленд» на свои интернет-ресурсы».

Отметим, что помимо возможности посмотреть фильм на сайте Первого канала, на днях фильм также появится на ресурсах «Амедиатеки».