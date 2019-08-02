Песня Шахрина под гитару набрала за сутки более 700 тысяч просмотров

Владимир Шахрин выходит в прямой эфир Instagram, чтобы спеть песню. Его друзья смотрят и подпевают трансляции. В клипе появляются: Андрей Мерзликин, Денис Никифоров, Анатолий Белый, Александр Робак, Гарик Сукачев, Андрей Смоляков, Сергей Галанин, Лаонид Барац из "Квартет И" и другие.

Песня "Палуба" появилась в середине XX века: слова написал Геннадий Шпаликов (он же автор стихов в песне "А я иду, шагаю по Москве..." и сценария к этому фильму), музыку - Юрий Левитин. А ещё это любимая песня папы Владимира Шахрина, и этот клип он посвятил всем отцам.

"Мы хотели снять антихайповое видео: без матерных слов, без обнаженных женщин, без танцевального бита, без скандальных кадров. Где будут просто хорошие стихи, хорошая мелодия и совершенно нормальные люди",- рассказал Владимир Шахрин в интервью "Нашему Радио".



Владимир Шахрин

Похоже, им это удалось, клип за первые сутки набрал на Youtube уже больше 700 тысяч просмотров.