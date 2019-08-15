Проигранный спор принес Ильичу из Little Big пост директора «Связного»

На позиции креативного директора Илья Прусикин будет отвечать за разработку и реализацию рекламных кампаний, запуск собственных продуктов "Связного" и поддержание имиджа высокотехнологичного ритейлера, - сообщается в пресс-релизе компании.



Ильич

"Идея пригласить музыканта на руководящую позицию оказалась ситуативной и появилась у руководства "Связного" после публикации нового выпуска "Трэш Лото" на YouTube-канале "КликКлак" - продакшен студии, которой принадлежит авторство клипов группы Little Big. В нем "Ильич" проиграл спор, и по его итогам он должен был устроиться на официальную работу. Для "Ильича" работа в "Связном" станет первой официальной записью в трудовой книжке", - поясняется в сообщении ритейлера.

В "Связном" считают, что именно Прусикин - тот лидер, который понимает покупателей.

"Мы давно искали подходящего кандидата на должность креативного директора. И когда мы узнали, что "Ильич" в поиске работы, сомнений не было, что он идеально справится с этой ролью", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Связного" Оксаны Гуськовой.

"Я и думать не думал, что после выпуска "Трэш Лото" мне поступит столько предложений. Но "Связной" всех опередил. Весь прикол в том, что я реально устроился с настоящей записью, в настоящей трудовой книжке. Мне пока сложно разобраться в происходящем, но интересно. Когда я узнал, что у "Связного" пять тысяч магазинов и 25 тысяч сотрудников, подумал, что наши корпоративы будут огонь. Конечно, в плане бизнеса у меня тоже есть пара идей – и о них я скоро готов буду рассказать", - отметил, в свою очередь, Прусикин.

Отмечается, что назначение Прусикина не помешает его концертной деятельности: гастроли группы Little Big состоятся по запланированному расписанию.

Little Big – российская панк-рэйв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге.