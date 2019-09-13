Против Киркорова возбуждено еще одно дело по его долгам

"В иске банк просит взыскать 651 тысячу евро основного долга, а также неустойку, проценты и штраф", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Предварительное слушание по делу назначено на 1 октября.



Филипп Киркоров

Этот же суд рассматривает иск предпринимателя, делавшего ремонт в доме певца в Одинцовском районе, который требует компенсировать более 7,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" Управления делами президента о взыскании с Киркорова около 82 тысяч рублей за питание его артистов.

Один из крупнейших банков Латвии ABLV Bank в феврале 2018 года был заподозрен США в отмывании денег и даче взяток должностным лицам, вскоре он подал заявление о самоликвидации, в июле была отозвана его лицензия. Сейчас ликвидационный комитет проводит мероприятия с целью выполнения обязательств ABLV перед кредиторами. Ожидается, что выплаты будут проходить еще несколько лет.

Кроме того, о блокировке счетов Киркорова сообщило агентство городских новостей «Москва», в распоряжении которого имеется соответствующее решение ФНС. Согласно материалам, размещённым в базе ФНС «Банкинформ», которая передаёт банкам информацию о блокировках счетов различных организаций, счета артиста по состоянию на 12 сентября 2019 года заблокированы в Сбербанке и «СДМ-Банке». Ранее также сообщалось, что Киркоров внесён в «чёрный список» Федеральной службы судебных приставов России из-за неоплаченных штрафов от управления ГИБДД по Тверской области на сумму 2 тысячи рублей за превышение скорости.

"Информация, распространенная в СМИ, о блокировке счетов у ИП Киркоров Ф. Б. не соответствует действительности. Задолженность у ИП Киркоров Ф. Б. отсутствует", - заявили РИА Новости в пресс-службе ФНС России.