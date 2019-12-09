Самым богатым музыкантом 2019 года признана Тейлор Свифт

Возглавила топ-20 вполне ожидаемо Тейлор Свифт, заработавшая 185 миллионов долларов. На второй строчке Канье Уэст (150 миллионов), на третьем - Эд Ширан (110 миллионов).



Taylor Swift

Далее следуют Eagles (100 миллионов), Элтон Джон (84 миллиона), Бейонсе и Джей Зи (по 81 миллиону каждый), Дрейк (75 миллионов), Пафф Дэдди (70 миллионов), Metallica (68,6 миллиона), Рианна (62 миллиона), Трэвис Скотт (58 миллионов), Кэти Перри и Джастин Тимберлейк (по 57,5 миллионов), BTS и Пинк (по 57 миллионов), Билли Джоэл (52 миллиона), Бруно Марс (51 миллион) и Джимми Баффетт и Эминем (по 50 миллионов).