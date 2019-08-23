Шнур, Киркоров и Лепс возглавили топ самых зарабатывающих артистов России

Журнал Forbes опубликовал список российских музыкантов с наибольшим доходом за прошлый год. В 2018 году лидером по заработкам стал Сергей Шнуров.



Сергей Шнуров

Согласно официальным сведениям, Шнуров в прошлом году заработал 14 миллионов долларов, что в пересчёте на российские рубли составляет порядка 920 миллионов. На второй строчке разместился король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров с доходом в 9 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает Григорий Лепс, заработавший $8,2 миллиона.

Также в топ самых высокооплачиваемых российских музыкантов попали Дима Билан ($7,7 млн), Стас Михайлов ($7,4 млн), "Би-2" ($6,7 млн), Николай Басков ($6,5 млн), Валерий Меладзе ($5,9 млн), Анна Нетребко ($5,5 млн), (Сергей Жуков ("Руки вверх", $4,7 млн), Тимати ($4,5 млн), Полина Гагарина ($4,1 млн) и Егор Крид ($3,6 млн).

В топ также попала Ольга Бузова с заработком $3,9 млн, став абсолютным лидером рейтинга по упоминаемости в соцсетях.