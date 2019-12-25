Taylor Swift показала, как за сутки придумала и записала Christmas Tree Farm

Композиция называется Christmas Tree Farm ("Питомник елок на Рождество"), певица презентовала ее 5 декабря. В начале недели исполнительница выложила в Сеть видео, в котором продемонстрировала фанатам процесс создания трека с продюсером Джимми Нейпсом.

В начале ролика только что проснувшаяся Свифт в пижаме рассказывает о том, как появилась идея написать такую песню, в следующем отрывке она показывает, как подбирает к ней музыку, затем – исполняет уже чистовой вариант на пианино. Потом они с продюсером выбирают аранжировку и ритм и записывают аудио: Свифт в наушниках около микрофона, а Нейпс – за пианино.

Через пять дней Свифт уже выложила композицию в Сеть.



Taylor Swift