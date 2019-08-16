Taylor Swift показала заглавную песню нового альбома

Альбом выйдет 23 августа 2019 года. Певица опубликовала на своем YouTube-канале lyric-видео – текст сингла о счастливых отношениях высвечивается на растянутой простыне, а фоном идут кадры из личного архива Тейлор, на которых можно увидеть, как она проводит время на природе, со своими кошками и, вероятно, в компании возлюбленного, которого на видео нет.

Песня Lover стала последним синглом, который войдет в новый альбом Свифт. Это будет седьмой альбом артистки и первый после ее ухода из лейбла Big Machine Records.



Taylor Swift