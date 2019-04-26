Taylor Swift спела про то, что все - особенные

После двухнедельного обратного отсчета в инстаграме Тейлор Свифт выпустила новую песню «ME!», записанную в дуэте с фронтменом группы Panic! At The Disco Брендоном Ури. Это первый сингл певицы после выхода альбома «Reputation» в 2017 году.

«ME!» — это песня о принятии и воспевании своей индивидуальности, — рассказала Свифт в интервью ABC. — У поп-мелодий есть особенность — они застревают у людей в головах, и я просто хотела, чтобы эта песня помогала людям лучше к себе относиться.

Одновременно с композицией вышел клип на нее: он начинается с громкой ссоры между Свифт и Ури. Они ругаются по-французски, после чего Тейлор хлопает дверью и выбегает на улицу, которая превращается в сказочное место с цветными тротуарами, единорогами и голографическим небом. Влюбленные мирятся только после того, как Ури дарит певице котенка — неизвестно, составит ли он компанию двум реальным кошкам певицы, которые также снялись в клипе.



Taylor Swift

Тейлор и Брендон поют по очереди: «Я единственная (-ый) такая (-ой), в этом мой прикол». Немного располневшая за время молчания Тейлор Свифт одета в разные наряды преимущественно розового цвета.