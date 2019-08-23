Taylor Swift выпустила альбом «Lover» и клип «Lover»

Это первая пластинка певицы после перехода на лейбл Republic Records, входящий в Universal Music Group. Всего в лонгплей вошло 18 треков.

Клип начинается с того, что маленькая девочка в Рождество разворачивает подарок — снежный шар с домиком, в котором живет героиня Свифт со своим возлюбленным, и у них царит идиллия: они играют в настольные игры, сидя на потолке, танцуют в гостиной, играют на музыкальных инструментах, а когда ссорятся, то быстро мирятся. В ролике также можно увидеть нового котенка Тейлор — Бенджамина Баттона, который уже снимался в клипе на песню «ME!».