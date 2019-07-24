Тейлор Свифт показала новую балладу The Archer

Альбом Lover выйдет 23 августа 2019 года под эгидой лейбла Republic Records и собственного лейбла певицы Taylor Swift Productions, Inc. Стандартная версия альбома будет включать в себя 18 треков.

«В этом альбоме есть большая часть, над которой я работала с Джеком Антоноффом (он делал несколько треков в альбоме «1989» - прим. ред.) Я хотела показать вам песню, которую мы сделали вместе. Эта песня называется «The Archer», и я очень надеюсь, что она вам понравится».

Это очень эмоциональная песня с хорами, клавишными падами и совсем без барабанов или перкуссии.

«Я была лучником / Я была добычей / Кто мог когда-нибудь покинуть меня, дорогой / Но кто мог остаться?»

Пасхальное яйцо, намекающее на «Лучника», появилось несколько недель назад в ее усыпанном звездами видео «Вам нужно успокоиться». В ней Хейли Кийоко стреляет стрелой в мишень с цифрой 5, а "The Archer", по сути, является пятым треком на ее будущем седьмом альбоме Lover. Это число имеет особую репутацию в мире Свифт - ее треки № 5 традиционно выделяются как песни, которые носят исключительно личный характер, и Свифт признала этот факт во время своей прямой трансляции.

«Трек 5 - это своего рода традиция, которая началась у нас, ребята. Я не знаю почему, но инстинктивно я просто выкладывала очень уязвимую, личную, честную, эмоциональную песню в пятый трек», - сказала она, напоминая про «Все слишком хорошо» и «Нежный».



Lover

При этом Тейлор Свифт пояснила, что это вовсе не сингл, полноценного клипа, и назвала трек «взглядом на другую сторону альбома».