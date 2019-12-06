Тейлор Свифт показала свои детские видео в рождественском клипе

— Я действительно выросла на ферме рождественских елок. В пряничном домике, спрятанном глубоко в леденцовом лесу. И, что забавно, эта песня там — национальный гимн, — написала певица в инстаграме, комментируя релиз.

Клип на композицию смонтирован из архивных роликов из детства Свифт на родительской ферме в Пенсильвании, снятых в рождественский период. Маленькая Тейлор катается на санках, сидит на коленях у Санты и получает в подарок свою первую гитару.



Taylor Swift

Сам трек сделан на стандартном поп-звуке 80-х годов с обильными вокальными партиями.