Тейлор Свифт разрешили петь старые песни

Как сообщает Billboard, компания выпустила заявление, в котором напрямую не упоминает имя артистки, однако указывает, что разрешает демонстрировать записи выступлений исполнителей на стриминговых сервисах и «других обоюдно согласованных платформах».
— Необходимо отметить, что артистам не требуется одобрение лейбла для живых выступлений на телевидении и других медиа, — говорится в сообщении.
На прошлой неделе Свифт пожаловалась, что основатели Big Machine Скотт Борчетта и Скутер Браун запретили ей выступить на AMA Awards с попурри из ее старых песен, заявив, что артистка не имеет на это прав. Воспользуется ли она теперь разрешением на исполнение этого материала, неизвестно.
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