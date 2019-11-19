Тейлор Свифт разрешили петь старые песни

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Бывший лейбл Тейлор Свифт Big Machine дал добро на исполнение ее старых песен на церемонии AMA Awards.

Как сообщает Billboard, компания выпустила заявление, в котором напрямую не упоминает имя артистки, однако указывает, что разрешает демонстрировать записи выступлений исполнителей на стриминговых сервисах и «других обоюдно согласованных платформах».

Taylor Swift
Taylor Swift

— Необходимо отметить, что артистам не требуется одобрение лейбла для живых выступлений на телевидении и других медиа, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Свифт пожаловалась, что основатели Big Machine Скотт Борчетта и Скутер Браун запретили ей выступить на AMA Awards с попурри из ее старых песен, заявив, что артистка не имеет на это прав. Воспользуется ли она теперь разрешением на исполнение этого материала, неизвестно.

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