Тейлор Свифт разрешили петь старые песни

По её словам, она планировала выступить на церемонии премии American Music Awards с попурри из своих хитов последних десяти лет, однако представители её бывшего лейбла Скотт Борчетта и Скутер Браун заявили, что она не имеет на это права, поскольку это будет расцениваться как "перезапись" её музыки, а эта опция станет ей доступна лишь со следующего года.

