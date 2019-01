Умер двукратный лауреат «Грэмми» James Ingram

Об этом сообщила в Твиттере его давняя подруга американская актриса, танцовщица, хореограф и режиссёр Дебби Аллен.

«Я потеряла своего дорогого друга и творческого партнера Джеймса Инграма. Его всегда будут лелеять, любить и помнить за его гениальность, его любовь к семье и его человечность. Я счастлива, что была так близка к нему. Мы всегда помнить его имя», - написала Дебби Аллен.



Джеймс Ингрэм

Наибольшую известность Ингрэму принесли песни «Baby, Come to Me» и «How Do You Keep The Music Playing?», «I Don’t Have The Heart».

Помимо этого Ингрэм писал музыку к кинофильмам, в частности, популярными стали композиции «The Day I Fall In Love» (из кинофильма «Бетховен 2») и «Look What Love Has Done» (из кинофильма «Джуниор»), которая в 1994 году была номинирована на премии «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая песня».