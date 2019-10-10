В Петербурге появилась улица Abbey Roadъ

Твердый знак на конце слова «road» отличает улицу от ее английской оригинальной версии, пишет «Наше Радио». Также на вывеске улицы Beatles идут в противоположную сторону: на обложке альбома музыканты идут направо, а на табличке — налево.



Олег Гаркуша на улице Abbey Roadъ

Abbey Roadъ открыта рядом с улицей Джона Леннона, создателем который был самый известный битломан России Коля Васин, которого не стало в прошлом году. Здесь же во дворах находится его музей, посвященный ливерпульской четверке.

Во время торжественной церемонии перерезать красную ленту предлагают фанатам The Beatles и друзьям Коли Васина. В их числе и лидер группы «АукцЫон» Олег Гаркуша:

«Первый раз я услышал «Битлз», когда мне было 14-15 лет, – рассказывает Гаркуша. – У меня имелась пластинка советского производства, на которой было написано: «Вокально-инструментальный ансамбль». Без всякого названия. Там было всего четыре песни, и они очень мне нравились. Так я начал слушать «Битлз». Когда я познакомился с Колей Васиным, я стал часто к нему заходить. Кроме того, я всегда участвовал в праздниках, посвященных дню рождения того или иного участника «Битлз». Это все проходило за городом, потому что, если бы мы собрались здесь, нас бы всех через полторы секунды повязали».