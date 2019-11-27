Вселенские блаженства «Крематория», или 36-й год веселого абсурда

Надо сказать, что еще несколько лет назад главным праздником для группы было 1 июня, День защиты детей и главный праздник русских хиппи, к коим Армен Григорян имеет непосредственное отношение. Тогда же и происходила главная встреча с фэн-клубом под названием общество «В.О.Д.К.А.» (Всемирное Общество Друзей Кремации и Армрестлинга). Фамилия бывшего скрипача группы Бухарова обязывала, естественно. Но в последние годы день рождения группы привязан к дню рождения Армена Григоряна (за давностью лет точную дату образования все равно никто не помнит), а хиппи 1 июня могут спокойно бухать в Царицынском парке до ночи, и не бежать на концерт. Или бежать, потому что все равно 1 июня концерты проходят. Всем удобно.

Буквально перед концертом Григорян выпустил книгу-биографию группы «Призраки Крематория. История создания группы от первого лица», в которой описал историю «Крематория» максимально точно, чтобы журналисты и бывшие музыканты группы не перевирали как Бог на душу положит. Конечно, «перевирать» все равно будут, но теперь с оглядкой на официальную историю от Григоряна. Книга активно продавалась в фойе, надо сказать.

Интригой было то, сколько новых или относительно новых песен исполнит «Крематорий» на отчетном концерте. Выяснилось, что можно обойтись вообще без них. Одного «Амстердама» достаточно. Зрители ждали старых нетленок, и получили их по полной. Да еще и в убедительно старинном антураже — с театральной художественной самодеятельностью, подобием компьютерной графики, конферансом, - совсем как в старые добрые времена в андеграундных клубах вроде «Форпоста», не доживших до светлого капиталистического будущего.

Стартовали с розыгрышей. Всем зрителям на входе выдавали номерки. А со сцены буквально из шляпы доставали эту цифирь, и объявляли призы для победителей — ту же книгу, браслеты, майки, барабанные палочки и даже жемчуг. Мелочь, а приятно. Вскоре «Крематорий» громыхнул и первой песней, неочевидным «Ангелом». Звук всю первую половину концерта был откровенно жутким (все в тех же тазобедренных традициях андеграундных клубов) без видимых попыток хоть как-то его улучшить. И лишь ближе к финалу концерта, к самым отборным блокбастерам, он наконец-то улучшился и слова песен стали различимы. А на бисах звук снова стал отвратительным, в силу мистичности природы звука. Гитариста Владимира Куликова вообще не удалось услышать за весь концерт, но судя по движению рук, он что-то активно играл... Ну да и ладно. Все равно все песни известны наизусть.

Разумеется, многие песни предваряли уместные байки. Про «Америку» Григорян, уже наконец-то сжегший все свои фирменные черные шляпы, и отныне в бейсболке и при седой бороде, сказал так: «Песня называется «Америка», и не имеет к Америке никакого отношения. Этимология этого названия вышла из анекдота, который любили рассказывать у нас в МАИ. Если хотите попасть в Америку — поступайте в ракетные войска!». Григорян помянул и одного известного музыкального критика, назвавшего когда-то его жанр «вальс-роком», и предположил, что тот услышал лишь песню «Крематорий» («Дом вечного сна»). А вообще «Существовать 36 лет с таким названием – это подвиг!».

Карнавал в трактовке Бахтина не был бы карнавалом, если бы сами музыканты не вышли бы в соответствующих мрачноватых костюмах Всадников Апокалипсиса. Генерал Джа, Робин Бэд, Шляпник-в-угаре, Андрей Дракула и Доктор Люцифер. Лишь во второй половине концерта музыканты появились в «цивильной» одежде, чем были несказанно рады, кажется.

Тотальная ирония и добродушные абсурдистские подтрунивания настолько органичны для «Крематория», что на отсутствие более «серьезных» песен в сет-листе даже как-то не приходится обижаться. Стилистика отточена. Вспомним, даже «Амстердам» (2008) выглядел не как зарисовка от человека, только что побывавшего в Голландии, а как рефлексия мифологии из-за «железной стены». Так что романтичных и политических песен не было, да и чудесный «Голый парад» прозвучал только в записи, - его Григорян и не обещал никогда исполнять живьем.

Исключением стала разве что песня «Павлик Морозов жив», - она пугающе актуальна сегодня. На сцене маршируют пионэры, а история мальчика, предавшего родного отца ради общественного «признания», - она сегодня каждый день в новостях. Только фамилии меняются. Ну и «Три источника», там, где поется про «Я наверно стал бы милиционером» (свежие соцопросы российского народонаселения в помощь).

Между делом Армен признался, что очень рад, что в Армении «я никто», и его даже не узнают на улицах. Так не мешает и бизнесу, и отдыху. Каждому музыканту нашлось свое соло. Самым запоминающимся, конечно, оказался выход скрипача Максима Гусельщикова «в народ» для исполнения ирландской джиги. Да и на сцене Максим настоящая зажигалка, ему явно комфортно в жанре веселого абсурда. Басисту Николаю Коршунову было позволено зачитать собственные стихи о любви, и тоже под аплодисменты.

Добавлю каплю дегтя для объема водоема. Очень не хватало приличного бэк-вокала. Бэки вообще важная часть саунда «Крематория», они есть на всех записях, даже самых ранних. Нынешний инструментальный состав явно не справляется с этой задачей, и речь не идет даже о многоголосии. С унисоном не получается. Либо надо требовать вокала от своих музыкантов, либо для ответственных концертов приглашать вокалистов. Это серьезный провис. Ну и как-то странно было наблюдать недоверие к собственным музыкантам по части соло. Для рок-концертов нормально доверять. Скрипач сыграл, басист немного сыграл, остальным же почти ничего не досталось. Хотя барабанщик и гитарист явно способны держать внимание зала. Ну, это так, заметки на полях.

По части старых хитов публика получила все, что хотела. «Лепрозорий», «Смерти больше нет», «Брат во Христе», «Харе Рама», «Маша», «Гончие псы», «Сексуальная кошка», «Зомби», «Последний шанс», «Клубника со льдом», «Безобразная Эльза», «Мусорный ветер», «2001 год», «Маленькая девочка», «Весёлый ансамбль», «Таня», «Катманду», финальный «Хабибулин» (под хоровое пение зала) и прочее.

И вот эта самая атмосфера квартирника. Уютная, домашняя, доверительная, немного самодеятельная. Редко кому удается сохранить эту атмосферу в мире чистогана. А «Крематорию» удается. И это бесценно.

Гуру КЕН

Фото: Светлана МАЛЬЦЕВА