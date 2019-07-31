Вышел трейлер фильма об отношениях Джона Леннона и Йоко Оно

Режиссёром картины выступил Майкл Эпштейн, сообщает Intermedia.

В ролике можно увидеть кадры из личных архивов Джона и Йоко, на которых пара отдыхает и сочиняет песни в отдельном особняке, а также выдержки интервью с теми, кто их знал и тесно с ними общался – в том числе с самой Йоко, музыкантами, помогавшими Леннону записывать альбом, и его сыном Джулианом. В самом фильме, помимо прочего, будет показан процесс создания хита «Imagine», и в трейлере об этом также упоминается.



Джон Леннон и Йоко Оно

Фильм выйдет на DVD и Blu-ray 13 сентября 2019 года.