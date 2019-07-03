Юрий Башмет и Юношеский оркестр отправляются в тур по России

Турне проходит с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских Грантов и при поддержке Министерства Культуры РФ.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО), основатель, художественный руководитель и главный дирижер - Юрий Башмет, в сентябре 2019 года отправится в большой тур по России. Концерты уникального коллектива пройдут в Вологде, Калуге, Туле, Ярославле, Угличе, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге. Завершится тур большим гала-концертом в одном из лучших концертных залов Москвы – концертном зале «Зарядье» 16 сентября.



Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр

«Всероссийский юношеский симфонический оркестр мы создали уже 7 лет назад. И за это время коллектив выступал в разных городах России, было два турне по Европе с выступлениями в Вене, Берлине, Милане, Женеве, Амстердаме и Брюсселе. Оркестр принимал участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве. А в прошлом году совершил свое первое большое турне по странам Азии: мы посетили Сингапур, Шанхай, Пекин и Сеул. Но особенное удовольствие и для меня, и для коллектива – ездить по нашей необъятной стране и выступать для наших зрителей, для тех, кто живет в нашей стране», - отметил маэстро Башмет.

По словам Юрия Башмета, Всероссийский юношеский симфонический оркестр – «это коллектив, всегда полный энергии и какого-то особенного эмоционального состояния на сцене во время концертов, и это производит на публику в любой стране огромное впечатление».

В программе большого тура прозвучат как всемирно известные шедевры классической музыки, - Симфония №5 Д.Д. Шостаковича, «Ромео и Джульетта» П.И. Чайковского, - так и пьеса молодого российского композитора, специально написанная по заказу оркестра – «Путешествие по оркестру» Кузьмы Бодрова, а также знаменитая «Кол Нидрей» Макса Бруха в переложении для альта с оркестром, солист – маэстро Башмет. Солистами в предстоящих концертах также будут выступать сами участники - солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра, молодые талантливые музыканты, лауреаты международных музыкальных конкурсов. За дирижерским пультом оркестра будет находиться главный дирижер и художественный руководитель Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан в 2012 году. В первый состав оркестра вошли 90 юных музыкантов в возрасте от 10 до 22 года из более чем 40 городов России. Оркестр формируется на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. В конкурсе 2018 года приняло участие более 600 молодых музыкантов, а отборочные прослушивания прошли в 16 регионах России.

За время своего существования оркестр выступает с ежегодными концертами в различных городах России, выступал в легендарных концертных залах Европы – Мюзикферайн (Вена), Аудиториум Верди (Милан), Концертгебау (Амстердам), Берлинской филармонии, штаб – квартире ООН в Женеве. Оркестр принимал участие в церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году и церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Совместно с Телеканалом Культура был снят и показан цикл передач на под общим названием «Оркестр Будущего». Концерты оркестра показывались по телеканалу Mezzo. Было снято два документальных фильма о коллективе.

С оркестром выступали многие выдающиеся российские и зарубежные солисты и дирижеры. Оркестр играет огромную роль в выявлении, развитии и поддержке молодых одаренных музыкантов в России. За время своего существования оркестр подготовил большое количество профессиональных музыкантов, которые приумножают традиции русской исполнительской школы во всем мире.

Расписание концертов турне

Всероссийский юношеский симфонический оркестрДирижер: Юрий Башмет