Юрий Башмет отпразднует день рождения на сцене

Обладатели премии «Грэмми», Камерный ансамбль «Солисты Москвы» и художественный руководитель и солист Юрий Башмет, в этот вечер будут играть для публики на лучших инструментах Страдивари, Гварнери и Амати из собрания Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России.



Юрий Башмет и Солисты Москвы

В программе торжественного вечера – сочинения А. Вивальди, Э. Грига, Г. Телемана, П.И. Чайковского, а также «Отражения» темы 24 каприса Н.Паганини в стиле Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева и Берга авторства современного молодого композитора Кузьмы Бодрова.

Мировая премьера «Отражений» состоялась в июне 2018 года в итальянском городе Витторио Венето, на одном из концертов Международного музыкального фестиваля «Дорогами Просекко» (артистический директор – Юрий Башмет). В Москве же «Отражения» впервые прозвучали 7 ноября 2018 года в исполнении участников камерного ансамбля «Солисты Москвы» - скрипачей Андрея Поскробко, Арины Шевляковой, Ольги Колгатиной, Кирилла Кравцова и Михаила Ашурова. Особая партия некоего «рассказчика» в этом сочинении уготована также самому маэстро Башмету – именно с его соло на альте начинаются «Отражения».

По традиции, маэстро Башмет примет участие в концерте как в качестве солиста, так и в качестве дирижера. Более того, только в течение Концерта Телемана он сменит сразу несколько мастеровых альтов.

Как известно, в Государственной коллекции музыкальных инструментов хранятся поистине уникальные экземпляры музыкальных инструментов легендарных мастеров. Для того, чтобы эти инструменты продолжали свою концертную жизнь и, конечно, чтобы зрители имели возможность слышать их звучание, было принято решение о периодическом проведении концертов, где коллекционные музыкальные инструменты могли бы раскрыть слушателям все оттенки своего поистине волшебного звука. Эти концерты всегда ожидают с нетерпением: услышать сразу 15 инструментов великих итальянских мастеров на сцене, да еще и в исполнении чутких профессионалов, под руководством всемирно известного маэстро Юрия Башмета - редкая удача для каждого меломана.