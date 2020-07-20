Диана Арбенина показала киноэпитафию на «Секунду назад»

Съемки этого видео проходили в январе и мае, режиссером выступил Алексей Голубев, до этого работавший с Арбениной на клипе «Рингтоном». По словам Дианы, видео «Секунду назад» совершенно ломает привычные форматы видеоклипов.

«Это настоящее кино, очень породистое, неторопливое, с долгими планами. Мы снимали его в первую очередь для себя, ровно так, как чувствовали, без оглядки на ротации, для которых в нем «слишком ничего не происходит». Главное в этом кино – показать человека сдержанного внешне, но с глубоким внутренним эмоциональным переживанием, в духе Мартина Скорсезе и традиций великого итальянского кинематографа».

В клипе Диана Арбенина сидит в машине, долго размышляет, затем едет куда-то по лесу. А в финале случается катастрофа.



Диана Арбенина

«Откровенный рассказ о моей беззащитной и бескомпромиссной любви. Я очень хотела остаться в живых. Я очень хотела остаться с тобой. Киноэпитафия», - подводит итог Диана Арбенина.

27 июля Диана Арбенина и «Ночные Снайперы» сыграют домашнюю онлайн-презентацию альбома «О2» в Яндекс.Эфире. Зрители услышат исполнение новых треков и из первых уст узнают о том, как создавался альбом. Видеопрезентация с живым звуком будет доступна эксклюзивно на платформе.

«Ребята, мы придумали клевый формат. Первый раз сыграем пластинку полностью, и будет это в нашей снайперской студии, но под открытым небом! В этом году, 8 июля, в мой день рождения, мы выпустили альбом «О2». И теперь, после сета репетиций, пришло время его сыграть. Итак, в абсолютно прямом эфире вся пластинка «О2» впервые, никаких постановок, все как в жизни и даже круче!»

Начало трансляции в 19.30.