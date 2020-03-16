Диана Арбенина спела под ледяным дождем

Снайперские песни в Санкт-Петербурге - всегда нечто особенное, и само по себе событие. Торжественно и правильно в родном для «Ночных Снайперов» городе петь песни, с которых все начиналось. И несмотря на то, что изначально планировалось повторить программу летнего столичного концерта в день 45-летия Дианы Арбениной, разумеется, акустика вышла совершенно иной. Впрочем, и слово «повторить» не совсем верное – даже при совпадающем play-листе двух одинаковых концертов не бывает, а в данном случае отличалась еще и программа. Неизменно одно – уровень накала, искренность и желание в каждую песню, независимо от того, поет Арбенина ее впервые или на протяжении многих лет – вложить 100 процентов эмоций.

Первое отделение было представлено расширенным акустическим составом, в котором, помимо акустических гитар и барабанов «Ночных Снайперов», были перкуссия, клавиши и духовая секция, включая флейту, трубу, кларнет, дудук. Сет снайперских песен разных лет, от открывающей концерт очень давней песни «Ремень» до финальной композиции «Нецке», от зажигательного «Вечера в Крыму» до нежной колыбельной Sumarok на вымышленном языке, от классического «Католического священника» до «Гонщика» - той самой песни, что была написала в отделении питерской тогда еще милиции, где Арбенина много лет назад оказалась вместе с друзьями. Со строчкой «мне странно смотреть на этих некрасивых людей», написанной там же, за которую Диана как бы извинилась, глядя на «прекрасный зал БКЗ».

Второе отделение, большую часть которого составляла сольная акустика Дианы, началось настолько неожиданно, что большинство зрителей и не поняли, что происходит. В конце антракта, при полного свете, на фоне общающихся зрителей, вдруг раздался голос Дианы и знаменитые «большой, широкий город, магистрали и дома…» Потребовалось время, чтобы весь зал понял: Диана на балконе исполняет «31-ю весну». Затем последовал спуск артистки вниз при полном восторге зрителей и, как следствие, импровизированная временная фан-зона, без которой на снайперских концертах действительно сложно – а зал БКЗ предполагал строгую театральную рассадку.

Изумительную атмосферу вечера отмечали все, начиная с Дианы: «Бывают концерты, где так волнуешься, что себя не помнишь и тебе ничего не нужно вообще. На этом концерте я чувствую, что если вдруг упаду на спину, то меня подхватят». Надо отметить, что почти 30 песен второго отделения пролетели незаметно. Несмотря на преимущественно соло-выступление в сопровождении гитары или клавиш, Диана выстроила программу как микс лирических и очень дерзких, жестких песен, так что зрителю было не расслабиться и тем более не заскучать.

И если первое отделение было выстроенным, слаженным, аранжировочно нетривиальным, настроившим зал на нужную волну, то второе – куда более интимным и пробирало до дрожи. Некоторые песни петербургская публика живьем услышала впервые, например «Эксперимент» - первый сингл 2020 года. А еще - одну из самых трагичных, личных и проникновенных песен об утрате - «Андрей», с рефреном «чужих мам не бывает». Это одна из немногих композиций, в которых есть прямой адресат, режиссер по свету «Ночных Снайперов» Андрей Сторчеус, с ним Диана общалась, выражая слова поддержки, и зал будто стал свидетелем их доверительного разговора.

…Хиты прошлого года «Инстаграм» и «Разбуди меня» были исполнены в полноценном снайперском составе, прозвучав в акустике непривычно и по-новому. А сложнейшая песня «Автомобильный блюз» была интересно решена – первый куплет звучал на экране в виде фрагмента концерта 2011 года, а затем был подхвачен Дианой уже в реальном времени.

Ключевой момент для верных фанов – премьера песни. «Включайте телефоны, я не из тех, кто запрещает снимать, напротив, всегда приветствую», - предварила Диана новую композицию под названием «Авиарежим»:

«…и эти танцы в точке удара

всего сто метров до клевого бара

и если плохо то сразу гитара

и песни рвутся наружу как пули

и меня поздно воспитывать мама

я как и ты бесконечно упряма

поверь мне все это по барабану

ломать ломали да но не согнули».

(орфография и пунктуация автора)

… Песню «Раскаленные», по сути, исполнил зал – трогательный момент, так как по снайперским меркам это очень молодая песня. Нельзя не упомянуть и слаженную работу фан-клуба, подготовившего флешмобы: ставшие традиционными красные сердца как раз на песне «Раскаленные», тысячи зажженных фонариков на «Коронах» и «Секунду назад», бумажные корабли на «Гавани», на сей раз прозвучавшей в сопровождении клавиш. Прозвучали также, в частности, «Травы», «Адреналин», «Короны», «Актриса», «Асфальт», «Катастрофически», «Ты дарила мне розы», «Морячок». Композицию «Архитектор» Диана исполнила фактически дуэтом с мастером дудука Виталием Погосяном. И, кстати, в предфинальном «хитовом» блоке Диана, к огромной радости поклонников, вернулась в песне «Юго2» к знаменитому соло – голосовому имитированию дудука.

Финалом концерта стала а капелла исполненная песня «Я раскрашивал небо» - в глубине сцены, под настоящим ливнем. Зрители эффектную концовку, безусловно, оценили, но мало кто в зале представлял, что стояла и пела Диана в струях абсолютно ледяной воды. Что, впрочем, никак не отразилось на общих впечатлениях артистки от петербургской акустики, которыми она поделилась в своем инстаграм-аккаунте наутро:

«Доброе утро, страна! Питер! Родной мой город! Вчера вы подарили мне столько любви, что кажется ее хватит на много дней до нашей следующей встречи. Я долго буду жить этим акустическим концертом. И правда: с вами можно падать спиной назад: вы, без сомнения, подхватите меня и не дадите упасть. Спасибо».