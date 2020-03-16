Диана Арбенина спела под ледяным дождем

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Акустический концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы» прошел в петербургском БКЗ «Октябрьский» 14 марта. Для начала скупые цифры: sold out задолго до концерта, длившегося три с лишним часа, два отделения и сорок одна (!) песня.

Снайперские песни в Санкт-Петербурге - всегда нечто особенное, и само по себе событие. Торжественно и правильно в родном для «Ночных Снайперов» городе петь песни, с которых все начиналось. И несмотря на то, что изначально планировалось повторить программу летнего столичного концерта в день 45-летия Дианы Арбениной, разумеется, акустика вышла совершенно иной. Впрочем, и слово «повторить» не совсем верное – даже при совпадающем play-листе двух одинаковых концертов не бывает, а в данном случае отличалась еще и программа. Неизменно одно – уровень накала, искренность и желание в каждую песню, независимо от того, поет Арбенина ее впервые или на протяжении многих лет – вложить 100 процентов эмоций.

Диана Арбенина в БКЗ

Первое отделение было представлено расширенным акустическим составом, в котором, помимо акустических гитар и барабанов «Ночных Снайперов», были перкуссия, клавиши и духовая секция, включая флейту, трубу, кларнет, дудук. Сет снайперских песен разных лет, от открывающей концерт очень давней песни «Ремень» до финальной композиции «Нецке», от зажигательного «Вечера в Крыму» до нежной колыбельной Sumarok на вымышленном языке, от классического «Католического священника» до «Гонщика» - той самой песни, что была написала в отделении питерской тогда еще милиции, где Арбенина много лет назад оказалась вместе с друзьями. Со строчкой «мне странно смотреть на этих некрасивых людей», написанной там же, за которую Диана как бы извинилась, глядя на «прекрасный зал БКЗ».

Диана Арбенина в БКЗ

Второе отделение, большую часть которого составляла сольная акустика Дианы, началось настолько неожиданно, что большинство зрителей и не поняли, что происходит. В конце антракта, при полного свете, на фоне общающихся зрителей, вдруг раздался голос Дианы и знаменитые «большой, широкий город, магистрали и дома…» Потребовалось время, чтобы весь зал понял: Диана на балконе исполняет «31-ю весну». Затем последовал спуск артистки вниз при полном восторге зрителей и, как следствие, импровизированная временная фан-зона, без которой на снайперских концертах действительно сложно – а зал БКЗ предполагал строгую театральную рассадку.

Изумительную атмосферу вечера отмечали все, начиная с Дианы: «Бывают концерты, где так волнуешься, что себя не помнишь и тебе ничего не нужно вообще. На этом концерте я чувствую, что если вдруг упаду на спину, то меня подхватят». Надо отметить, что почти 30 песен второго отделения пролетели незаметно. Несмотря на преимущественно соло-выступление в сопровождении гитары или клавиш, Диана выстроила программу как микс лирических и очень дерзких, жестких песен, так что зрителю было не расслабиться и тем более не заскучать.

Диана Арбенина в БКЗ

И если первое отделение было выстроенным, слаженным, аранжировочно нетривиальным, настроившим зал на нужную волну, то второе – куда более интимным и пробирало до дрожи. Некоторые песни петербургская публика живьем услышала впервые, например «Эксперимент» - первый сингл 2020 года. А еще - одну из самых трагичных, личных и проникновенных песен об утрате - «Андрей», с рефреном «чужих мам не бывает». Это одна из немногих композиций, в которых есть прямой адресат, режиссер по свету «Ночных Снайперов» Андрей Сторчеус, с ним Диана общалась, выражая слова поддержки, и зал будто стал свидетелем их доверительного разговора.

Диана Арбенина в БКЗ

…Хиты прошлого года «Инстаграм» и «Разбуди меня» были исполнены в полноценном снайперском составе, прозвучав в акустике непривычно и по-новому. А сложнейшая песня «Автомобильный блюз» была интересно решена – первый куплет звучал на экране в виде фрагмента концерта 2011 года, а затем был подхвачен Дианой уже в реальном времени.

Ключевой момент для верных фанов – премьера песни. «Включайте телефоны, я не из тех, кто запрещает снимать, напротив, всегда приветствую», - предварила Диана новую композицию под названием «Авиарежим»:

«…и эти танцы в точке удара
всего сто метров до клевого бара
и если плохо то сразу гитара
и песни рвутся наружу как пули
и меня поздно воспитывать мама
я как и ты бесконечно упряма
поверь мне все это по барабану
ломать ломали да но не согнули».
(орфография и пунктуация автора)

Диана Арбенина в БКЗ

… Песню «Раскаленные», по сути, исполнил зал – трогательный момент, так как по снайперским меркам это очень молодая песня. Нельзя не упомянуть и слаженную работу фан-клуба, подготовившего флешмобы: ставшие традиционными красные сердца как раз на песне «Раскаленные», тысячи зажженных фонариков на «Коронах» и «Секунду назад», бумажные корабли на «Гавани», на сей раз прозвучавшей в сопровождении клавиш. Прозвучали также, в частности, «Травы», «Адреналин», «Короны», «Актриса», «Асфальт», «Катастрофически», «Ты дарила мне розы», «Морячок». Композицию «Архитектор» Диана исполнила фактически дуэтом с мастером дудука Виталием Погосяном. И, кстати, в предфинальном «хитовом» блоке Диана, к огромной радости поклонников, вернулась в песне «Юго2» к знаменитому соло – голосовому имитированию дудука.

Диана Арбенина в БКЗ

Финалом концерта стала а капелла исполненная песня «Я раскрашивал небо» - в глубине сцены, под настоящим ливнем. Зрители эффектную концовку, безусловно, оценили, но мало кто в зале представлял, что стояла и пела Диана в струях абсолютно ледяной воды. Что, впрочем, никак не отразилось на общих впечатлениях артистки от петербургской акустики, которыми она поделилась в своем инстаграм-аккаунте наутро:

«Доброе утро, страна! Питер! Родной мой город! Вчера вы подарили мне столько любви, что кажется ее хватит на много дней до нашей следующей встречи. Я долго буду жить этим акустическим концертом. И правда: с вами можно падать спиной назад: вы, без сомнения, подхватите меня и не дадите упасть. Спасибо».

Диана Арбенина в БКЗ

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