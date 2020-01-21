Диана Арбенина в «Ягуаре» просидела 12 часов в автомойке

В ночь на воскресенье автомобильный техцентр на окраине Москвы превратился в кинопавильон: здесь снималось видео на песню Дианы Арбениной «Секунду назад». Режиссером выступил Алексей Голубев, он же автор предыдущего официального клипа «Ночных Снайперов» ​ - «Рингтоном».

Локацией на 12-часовую смену стала автомобильная мойка.

«Я написала секунду в последний день апреля 2019 года, причём легко, без творческих мук, - вспоминает Диана. – И практически импровизационно я спела ее летом в «Крокусе» на своём юбилее. Еще, помню, думала, спеть или нет: плэйлист был и без неё громадный, около 45 песен. Но спела, и песня моментально набрала миллион прослушиваний - «зашла» людям. Так же спонтанно я решила сделать на неё аранжировку, и здесь песне очень повезло: мы встретились с потрясающим Юрой Хусточкой, который сделал из нее бриллиант».



Диана Арбенина на съемках клипа

«По большому счету, и видео мы снимаем для себя, совершенно не думая в процессе, как и где его потом будут крутить, - продолжает артистка. – Видео я тоже решила снять спонтанно. Причём изначально во Франции. Но потом меня осенила идея, от которой я не смогла отказаться. И именно Алексей Голубев мог снять то, что пришло мне в голову. У нас какие-то мистические отношения. Он очень чувствует во мне и женщину, и музыканта. С ним легко. с ним легко. Сюжет клипа невероятно аскетичен. Никаких деталей сейчас не будет. Подождёт выхода нашего мини-фильма, в главной роли которого кроме меня выступил ретро-автомобиль «Ягуар».

Это подтверждает и режиссер Алексей Голубев, рассказывая, что видеоряд к «Секунде» - это «скорее короткометражный фильм, в котором Диана предстает не как исполнитель, а как актриса, и внешние средства, детали, штрихи подчеркнут внутреннюю драму героини».

По словам Алексея, работать с Дианой классно и комфортно, «она обещала все съемки спорить, поскольку сама придумала идею клипа, а я лишь подкорректировал слегка и предлагал конкретные варианты того, как может выглядеть визуализация этой идеи, но в результате особых споров и не было».

"Это очень личный фильм, как и песня - интимная, - продолжает Диана. - каждый увидит себя, каждый был в сложных ситуациях, терпел неудачу... И да, "выживут только влюбленные", но не факт, что им повезет на этот раз".