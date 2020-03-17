Диана Арбенина выложила «Казино»

Ну вообще-то это должен быть просто один из концертов в туре. Подумаешь, Москва. Подумаешь, стадион. Биток! Аншлаги собирать даже на московских стадионах для Арбениной не новость. Хотя нюанс все же был. 14-тысячную арену планировалось взять по принципу сцены 360 градусов, - то есть сцена в центре, а зрители вокруг. А это не только испытание для музыкантов, но и существенная работа всех технических служб.

