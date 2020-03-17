Диана Арбенина выложила «Казино»

— Вот ещё одна моя песня улетела в открытый космос весны 2020 года. Пусть дорога её будет долгой и безмятежной, а я всё больше уверена в том, что каждый из нас имеет шансы быть счастливым. Главное — уметь ждать, и я, кажется, этому, наконец, научилась, — написала Арбенина в своём Инстаграме.
«В стиле Аллы Пугачевой», «Как нежно! Любовь и чувства с Арбенинской энергетикой! Класс!», «Так понравилось! Мне кажется, она даже, кажется, что она прям „снайперская“. Давно ждала подобных песен», — комментируют новинку поклонники певицы.
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