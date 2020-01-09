Джастин Бибер болен болезнью Лайма

Как пишет TMZ, он планировал рассказать о борьбе с недугом в одной из серий документального фильма «Justin Bieber: Seasons», но 8 января 2020 года опубликовал откровенный пост в инстаграме в ответ на комментарии по поводу его внешности.



Justin Bieber

- В то время как многие люди продолжают говорить, что Джастин Бибер выглядит как дерьмо, метамфетамин и т.п., они не смогли понять, что недавно у меня диагностировали болезнь Лайма. И не только это, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который повлиял на мою, кожу, функции мозга, энергию и общее состояние здоровья. Обо всем этом я расскажу в документальном сериале, который вскоре выложу на YouTube. Это была тяжелая пара лет, но получение правильного лечения поможет мне бороться с этой неизлечимой болезнью, вернуться к вам и быть лучше, чем когда-либо.

Как сообщает издание, лишь в конце 2019 года удалось диагностировать болезнь Лайма и назначить правильное лечение. Сейчас музыкант смог поправить здоровье и поэтому собирается возвращаться к гастрольной деятельности.

Болезнь Лайма — инфекционное заболевание, вызываемое пятью видами бактерий, которые передаются через укус клещей. Недуг обладает большим многообразием клинических проявлений, среди которых: жар, головные боли, усталость и кожная сыпь. В некоторых случаях поражаются ткани суставов, сердце, нервная система и глаза. Болезнь Лайма может закончиться летальным исходом или инвалидностью в случае несвоевременного или неадекватного лечения.

Болезнь Лайма переносят клещи, вирус довольно распространен на родине Джастина в Канаде. В разное время с тяжелой болезнью боролись Аврил Лавин, Белла Хадид, Шанайя Твейн.