Джастин Бибер выпустил первый трек будущего альбома и фильм о себе

Альбом будет называться «Changes», релиз состоится в День всех влюбленных – 14 февраля.



Changes

Музыкант также обнародовал обложку альбома и еще один сингл с него – композицию «Get Me», записанную в дуэте с певицей Kehlani.

Джастин объявил и даты тура по США и Канаде, который пройдет с мая по сентябрь.

В этот же день состоялась премьера документального фильма о Бибере «Justin Bieber: Seasons». Первая 11-минутная серия под названием «Leaving the Spotlight» опубликована на официальном канале музыканта в YouTube. Еще три из десяти эпизодов пока доступны только подписчикам YouTube Premium.