Джастин Бибер выпустил первый за 5 лет альбом

В релиз (последний альбом Бибера «Purpose» увидел свет в 2015-м) вошли 16 оригинальных песен и ремикс уже ставшего популярным сингла «Yummy».

В записи треков приняли участие Quavo, Post Malone, Clever, Lil Dicky, Трэвис Скотт, Кехлани. В мае Джастин отправится в тур по США в поддержку альбома.

Альбом вышел на лейбле Def Jam Recordings.



Justin Bieber - Changes

"Он по-прежнему остается одной из самых больших в мире поп-звезд, но этот приглушенный, потрясающе красивый альбом говорит о том, что Бибер больше не хочет доминирования в чартах", – пишет The Guardian.

Напомним, в этом году Джастин Бибер не собирается ограничиваться одним лишь новым альбомом. В его планах — выпуск документального сериала, в котором он расскажет о своей борьбе с болезнью Лайма, и концертное турне. Оно стартует уже 14 мая и начнется с Сиэтла.