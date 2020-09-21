Фестиваль Башмета в Ярославле перенесен с мая на октябрь

На протяжении многих лет майский Ярославль становился точкой притяжения ведущих российских и зарубежных музыкантов, оркестров, артистов, дирижеров. Публика в городе и близлежащих городах всегда ждет концертов фестиваля, которые традиционно проходят не только в Ярославской филармонии, но и в небольших городах Ярославской области. Но 2020-й год внес коррективы в планы меломанов, и вместо мая фестиваль состоится в октябре. Несмотря на это, невероятно важно, что фестиваль в 2020 году не отменился, а только лишь перенесся и безусловно доставит своими концертами огромную радость замечательной ярославской публике, которая так соскучилась по реальным концертам и встречам с любимыми артистами.



Юрий Башмет

Несмотря на статус одного из крупнейших культурных событий в рамках академического искусства не только Ярославской области, но и всей России, фестиваль в Ярославле всегда отличает особая тонкая душевная атмосфера. Меломаны знают, что на этом фестивале всегда сохраняется баланс новой и хорошо известной академической музыки, а в программу входят не только хиты, но и настоящие раритеты, а также ежегодно несколько мировых премьер. Приходя в концертный зал на этом фестивале, всегда нужно быть готовым к встрече с чем-то новым, поистине уникальным и увлекательным, тем, что будет еще долго отзываться в памяти длинными осенними вечерами.

Каждый год на фестиваль в Ярославле приезжают не только знаменитые российские музыканты, артисты, актеры тетра и кино, коллективы, но и зарубежные мастера своего дела, многие из которых впервые посещают с концертами Россию именно благодаря фестивалю. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, этот год не станет исключением. В программе фестиваля сразу 8 больших концертов в Ярославле, один из который состоится в концертно-зрелищном центре «Миллениум». А среди участников – исполнители и коллективы мирового класса: Артур Пизарро (фортепиано, Португалия), Orchestra Filarmonica Italiana (Италия), Orkiestra Historyczna (Польша), Е Юн Чой (скрипка, Южная Корея–Германия), Татьяна Самуил (Россия-Бельгия), Ольга Бородина (меццо-сопрано, Россия), Ксения Башмет (фортепиано, Россия), Михаил Плетнев (фортепиано, Россия) и Российский национальный оркестр, Филармоническая хоровая капелла «Ярославия», Владислав Лаврик (труба, Россия) и New Life Brass им. Т. Докшицера, Вадим Эйленкриг (труба, Россия), а также артисты театра и кино Сергей Епишев, Сергей Гармаш, Ольга Смирнова, и другие.

Сам маэстро Башмет традиционно примет участие в концертах фестиваля как в качестве солиста, так и в качестве дирижера своих коллективов: камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Концерты с участием маэстро и его коллективов пройдут не только в Ярославле, но и городах Ярославской области. За прошедшие годы концерты фестиваля прошли в более чем 20 населенных пунктах, в большинстве из которых классическая музыка зазвучала впервые.

«Я очень рад каждый год приезжать в Ярославль. Потому что это – моя Родина, как Москва, и Углич, и Мышкин, и Рыбинск. Ярославль и его окрестности – древняя историческая исконно русская местность. Русские старинные города с их монастырями, отдельными храмами… С каждым из них связана история, иногда – легенды и поверья. Все заряжено поистине уникальной духовной силой. И эта особая энергетика не может не отражаться на здешних жителях. Приезжая сюда, всегда чувствуешь теплую одухотворенную атмосферу, доброту, особенную чуткость в восприятии искусства», - отмечает маэстро Башмет.

Откроется фестиваль большим гала-концертом 5 октября, в программе которого – мировая премьера сочинения современного композитора Кузьмы Бодрова Lux in tenebris («Свет во тьме») для солирующего альта с оркестром (соло – Юрий Башмет), Сюита в старинном стиле «Из времен Хольберга» Грига, Фантазия «Кармен» для скрипки с оркестром Сарасате в исполнении Татьяны Самуил и редко исполняемое произведение Листа для фортепиано с оркестром Malediction в исполнении знаменитого португальского пианиста, «поэта среди пианистов» по признанию критиков, Артура Пизарро.

Во втором отделении гала-концерта прозвучит премьера музыкально-литературного действа «Дон Жуан или Каменный гость» на музыку Боккерини, Турины, Локателли, Тавенера и Воан-Уильямса. В роли чтецов выступят Сергей Епишев и Ольга Смирнова.

Еще одно музыкально-литературное действо, на этот раз посвященное юбилеям двух гениев – П.И. Чайковского и А.П. Чехова, состоится 7 октября. В специальном проекте «Ч+Ч» примут участие камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством маэстро Башмета, артисты Академического театра драмы им. Ф. Волкова, а в роли чтеца выступит народный артист РФ Сергей Гармаш.

6 октября на сцену Ярославской филармонии выйдет итальянский коллектив Orchestra Filarmonica Italiana, чей главный принцип – не ограничиваться рамками академического искусства, но искать новые возможности и жанры, с программой «Viva Opera! Viva Italia!», состоящей из фрагментов знаменитых итальянских опер. А 10 октября состоится традиционный вечер барокко, участие в котором примут польский аутентичный оркестр Orkiestra Historyczna (художественный руководитель Мартина Пастушка) и контратенор Макс Эмануэль Ценчич (Австрия).

8 октября публике представят программу искусства духовых инструментов «От Баха до Гершвина»: на сцену Ярославской филармонии выйдут знаменитый трубач Владислав Лаврик и New Life Brass имени Т. Докшицера.

9 октября на основной сцене фестиваля впервые в истории форума выступит один из лучших российских симфонических коллектив – Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева. В программе – Вторая симфония Брамса, увертюра «Кориолан» и Третий концерт для фортепиано с оркестром Бетховена, солист – Михаил Плетнев.

12 октября фестиваль переместится в КЗЦ «Милениум», где состоится джазовый вечер «I've got a rhythm!» при участии Вадима Эйленкрига и его Crew, а также маэстро Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

Завершится фестиваль большим гала-концертом 13 октября, участие в котором примут Ольга Бородина (меццо-сопрано), Ильдар Абдразаков (бас), Е Юй Чой (скрипка) и Ксения Башмет (фортепиано).

Традиционно большое внимание на фестивалях маэстро уделяется образовательным проектам. Так, получит свое развитие Международная духовая академия, в рамках которой уже в четвертый раз в Ярославле пройдут мастер-классы по медным и деревянным духовым инструментам, а также состоится уже Вторая Международная академия Барокко по специальностям скрипка, виолончель, флейта, гобой, и клавесин. Педагогами барочной академии в этом году выступят участники оркестра Orkiestra Historyczna. Музыкальные академии проходят в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» при поддержке Фонда Президентских Грантов.

Также уже во второй раз пройдет Школа молодых журналистов, освещающих события культурной жизни и академического искусства в региональных СМИ. В научной программе фестиваля – конференция, посвященная хоровой музыке.

За двенадцать лет своего существования фестиваль в Ярославле стал не только одним из крупнейших международных музыкальных форумов в России, но и получил статус одного из самых любимых публикой ежегодных творческих проектов в нашей стране.

Полная программа фестиваля