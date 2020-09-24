Группа «Кино» с виртуальным Цоем сыграет в 2021 году

«Мы переносим наши октябрьские и ноябрьские концерты на первую половину 2021 года. Мы откладывали это решение сколько могли, но сейчас уже точно понятно, что этой осенью нигде нельзя будет проводить события на десять тысяч зрителей. Правила проведения мероприятий придумываем не мы, но мы дорожим здоровьем наших поклонников — и вынуждены им подчиняться», - говорится в сообщении.

Концерт в Минске теперь запланирован на 7 февраля, в Петербурге – на 13 и 14 февраля, в Киеве – на 13 марта, в Нижнем Новгороде – на 17 апреля, в Москве – 14 и 15 мая, Риге – 19 июня.

Ранее сообщалось, что легендарная группа "Кино", лидером которой был Виктор Цой, спустя 30 лет после распада воссоединится и даст двухчасовые концерты с уникальным видеорядом. В выступлении примут участие Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров, а также Александр Титов. Также будет использован голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. Эти выступления, продюсером которых стал сын музыканта Александр Цой, были запланированы на осень 2020 года, в частности, в Петербурге, Минске, Риге и Москве.