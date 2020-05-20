Кассета с неизвестной песней Beatles продана за 12,5 тыс. долларов

Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме Omega Auctions, торговая площадка которого находится в городке Ньютон-ле-Уиллоус в графстве Мерсисайд, на родине The Beatles.

"Кассета была продана за £10 240 с учетом премии покупателя", - сообщил ТАСС директор аукционного дома Пол Фэйруэзер.

Автором композиции Angel in Disguise был Маккартни. Он написал ее вместе с экс-ударником группы для 10-й сольной пластинки Старра Time takes time (1992). Однако в итоге песня не была включена в альбом - ее забраковал сам Ринго Старр. По словам Фэйруэзера, песню почти никто раньше не слышал и она до сих пор остается неизданной, хотя, по его мнению, могла бы стать хитом среди поклонников творчества экс-битлов.

Кассета с записью долгое время находилась в коллекции британца Тони Принса, диджея станции "Радио Люксембург", которая вещала на Британские острова с 1933 по 1992 год. Он и выставил ее на торги вместе с сотнями редких пластинок, значков и сувениров, посвященных истории рок-н-ролла и поп-музыки.

Кассета содержит две версии Angel in Disguise. Одну исполняет Маккартни, аккомпанируя себе на пианино. В другой, более полной, звучит вокал Старра и сведены вместе все музыкальные инструменты и подпевки. Также на кассете есть композиция Ринго Everyone Wins. Она была сначала положена на полку, однако позднее увидела свет в составе сборника песен музыканта.