Клип Little Big - Go bananas признан самым трэшовым в Берлине

Об этом сообщили сами музыканты в сторис инстаграма. В этом году из-за пандемии коронавируса BMVA провели онлайн.

Работа Little big обогнала видео "Ballern" группы Die Atzen и "Kolo kolo" коллектива Balming Tiger, говорится на сайте премии.



Little Big

Ранее стало известно, что "Go bananas" преодолел отметку в сто миллионов просмотров на YouTube. Это четвертый ролик группы, который достиг подобных результатов.

Песня вошла в одноименный мини-альбом Little big, который был представлен в ноябре. В нем пять треков, в том числе "Pop on the top", "Rock-paper-scissors", "T.I.T.S" и "Emotions" ("Requiem for Freedom").