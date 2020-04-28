Клип Skibidi от Little Big стал самым популярным российским клипом

Меньше, чем за два года, он набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков.

"Поздравляю! Совсем большой стал, больше всех в СНГ вымахал", — написал в сторис инстаграма фронтмен группы Илья Прусикин.

Он же придумал и всемирно известный танец, который участники клипа исполняют на видео под кваканье, гавканье и "Skibidi wap-pa-pa".



Little Big

В видео снялись многие знаменитости: Эльдар Джарахов, Алишер Моргенштерн, Юрий Музыченко, рэпер GONE.Fludd и другие.

После выхода ролика участники Little Big запустили в соцсетях флешмоб #skibidichallenge и предложили всем желающим повторить движения музыкантов. Сейчас под этим хештегом в инстаграме более 30 тысяч публикаций.