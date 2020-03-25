Lady Gaga перенесла выпуск альбома Chromatica

«Я хотела сказать вам, что после долгих размышлений я приняла невероятно сложное решение отложить выпуск Chromatica, - написала она. - Я скоро объявлю новую дату в 2020 году».



Lady Gaga

«Это такое беспокойное и страшное время для всех нас, и хотя я считаю, что искусство - это одна из самых сильных вещей, которое должно приносить радость и исцеление друг другу в такие времена, для меня просто неуместно выпустить этот альбом со всем, что происходит во время этой глобальной пандемии».

Поп-звезда добавила, что она надеется, что фанаты «будут в безопасности», практикуя «социальное дистанцирование». Певица сказала, что она хотела найти правильные «решения» в том, что, несомненно, является трудным временем для художников и фанатов.

Затем Гага рассказала о некоторых «забавных сюрпризах», которые она приготовила для поклонников вместе с выпуском Chromatica, включая «секретный набор Coachella». Однако она все еще планирует поделиться «кое-чем» из того, что у нее было в запасе.

Кроме того, она сообщила, что ей пришлось отложить несколько шоу в Вегасе с 30 апреля по 11 мая из-за коронавируса.

«Моим фанатам: я люблю тебя. Я знаю, что ты разочарован. Вероятно, ты злой и грустный. - заключила Гага свое заявление. - Но я также знаю, что фанаты - это как семья… Мы сильны, мы любим, и мы добрые панки. Поэтому я прошу вас практиковать эту доброту в эти трудные времена».