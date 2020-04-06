Леди Гага вместо альбома Chromatica показала его обложку

В серии фотографий, которыми она поделилась в соцсетях, Леди Гага снимается с эстетикой, которую она представила в музыкальном видео для "Stupid Love", первого сингла Chromatica. Вернулись розовые волосы, но обложка Chromatica немного темнее и острее, чем яркая танцевальная вечеринка в пустыне "Stupid Love" и смелый пурпурный рисунок с логотипом альбома, который она ранее представила.



Обложка

Одна рука певицы покрыта когтями, а другая рукава от плеча до кончика пальца покрыта шипами.

На виниловой пластинке и на обложке кассеты изображена Гага в другой позе, на этот раз с еще более длинными когтями и переливающимися накладками на плечах цвета фуксии.

Графика появилась через несколько дней после того, как Леди Гага объявила, что выпуск Chromatica, который первоначально был запланирован на май, будет отложен в свете глобальной пандемии коронавируса. Она заверила своих поклонников, что у нее будут «сюрпризы», чтобы они были в восторге от Chromatica в ближайшие недели, и эти визуальные эффекты определенно дадут что-то, чем поклонники смогут насладиться, ожидая новостей о дате выхода ее нового альбома.