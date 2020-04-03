Little Big даст онлайн-концерт

"В условиях карантина группа подготовила особенную музыкальную программу, а "подрыгать" коленками и покрутиться вокруг себя под "Uno" зрители смогут сидя дома. Онлайн-концерт будет доступен только в "Яндекс.Эфире" 11 апреля в 20.00", - говорится в сообщении.



Little Big

Сет-лист концерта будет доступен в течение трех месяцев после выступления. Группа обещает исполнить свои суперхиты «Uno», «Skibidi», «Faradenza», «Lolly Bomb» и др.

Ранее лидер группы Little Big Илья Прусикин принял участие в шутливом песенном конкурсе «Карантиновидение-2020», объявленном им совместно с блогером Эльдаром Джараховым. Конкурсная песня, которую он представил в своем инстаграме 2 апреля 2020 года, называется «Кристина». В ней Илья, меняя разные эпатажные образы, рассказывает о девушке своей мечты.

- Кристина, ты королева карантина, - поет он в припеве.

Little Big – русская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. В марте 2020 года стало известно, что она представит Россию на "Евровидении" в Роттердаме. Ее видеоклип на песню "Uno" стал самым популярным на YouTube-канале конкурса. Позже "Евровидение-2020" отменили из-за пандемии коронавируса.