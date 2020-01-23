«Ночные Снайперы» показали анимационный клип «Гавань»

Его история началась с конкурса для «Снайперского квартирника 2019», который Диана Арбенина провела в своём инстаграме. Участникам предлагалось снять видео для трех новых песен «Ночных Снайперов», в числе которых была и «Гавань».

Клип для коллектива сделала Мария Тарасенко, причем изначально он был продолжительностью в одну минуту. Музыкантам он понравился, и они попросили Марию сделать из него полноценный клип.

«Благодарим Марию, восхищаемся ее видением песни», - отметили музыканты.



«Невыносимая Легкость Бытия»

Трек «Гавань» вошел в альбом «Невыносимая Легкость Бытия» (2019).