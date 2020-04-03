«Ночные снайперы» воспели красивого гопника

Написана песня была в январе 2016 года, а полностью аранжирована и сведена в начале наступившего 2020 года. По словам Дианы, «сюжет ее основан на реальных событиях, с той лишь оговоркой, что главный герой, вопреки концовке песни, остался жив. Он до сих пор влюблён в женщину, разбившую ему сердце, и это, на мой взгляд, та же смерть - не физическая, а душевная. Но не менее фатальная».

Что касается названия, то артистка объясняет его так: «Гопник для меня - выросшей на Севере в Магадане и знакомой с криминальным миром - парень с израненной душой. Порой жестокий и деспотичный, но способный на неожиданное благородство и щедрость, несмотря на свой имидж. Подобно героям Мартина Скорсезе из фильма «Славные парни», гопники - это мальчики с поломанной судьбой, но каким-то странным шармом героев». Музыкально композиция явно находится в тренде мирового рок-н-ролла, продолжая традицию, заложенную, как ни странно, еще группой Queen и другими хедлайнерами: синтез рОковой стадионной мелодии и практически танцевального ритма, так, что слушателю непременно захочется двигаться в такт.

С сегодняшнего дня сингл «Гопник» доступен на цифровых платформах. Ну а 6 апреля Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» сыграют свой первый онлайн-концерт! На платформе Яндекс.Эфир музыканты представят программу «Выжить вопреки» - название выбрано не только по следам одноименной песни, но, конечно, с учетом нынешних обстоятельств. Выступление пройдет в домашней снайперской студии – для всех тех, кто также остался в эти дни дома, для всех тех, кто непременно еще придет на концерт Дианы Арбениной в своем городе.



Диана Арбенина

Диана Арбенина уже не раз обращалась к своей аудитории с призывом ответственно отнестись к призыву оставаться дома и последовать ее примеру: «Я дома. Самоизоляция. Контакты сведены к минимуму минимума. Угроза заболеть больше не кажется чем-то далеким. Дом в шоке, видя меня каждый день. Я музыкант с 26-летним стажем, без опыта быть дома. Теперь я только дома. Я так же незыблема в нем, как его стены… Но нельзя думать, что жизнь остановилась. Она продолжатся и по-прежнему стоит того, чтобы ценить каждый подаренный нам день. Нельзя поддаваться панике. Только трезвый рассудок в состоянии адекватно оценить происходящее и работать с ним. Нельзя оставить за скобками любовь. Она - камертон наших душ, которые сейчас как никогда нуждаются в защите. Будьте здоровы».