Нюшу на Бали посетили «Пьяные мысли»

Весь клип Нюша танцует на берегу моря или в диско-клубах, и нежится на песке. Однако сама певица утверждает, что в нем заложено гораздо больше.

«Пьяные мысли - это не просто песня - это послание, где важно вслушаться в слова. То, что вы видите - это не просто музыкальное видео - это арт-проект, наполненный неслучайными деталями... Будь внимательнее... "Пьяные мысли" - это сингл, способный помочь тебе стать счастливее. QR код в конце клипа - твой личный пропуск к особому тесту, который специально для этого проекта составила эксперт в области "разрешающей психологии" Анна Калантерная. Процесс запущен и мир не будет прежним...»



Нюша

Судя по комментариям зрителей, включая фан-клуб, которому Нюша показала клип до премьеры, никто это «послание» так и не понял. Некоторые предположили, что певица просто хочет выпить еще.

Трек «Пьяные мысли» должен войти в новый альбом Нюши, который она проанонсировала ранее. Но дата его выпуска пока неизвестна.