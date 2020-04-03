Ольга Серябкина улетела в космос

Это первая самостоятельная визуальная работа Ольги Серябкиной после ухода из лейбла MALFA. Клип «Что же ты наделал» выполнен в новом минималистичном стиле, который радикально отличается от предыдущих работ певицы.

Съемки проходили в одной локации без использования хромакеев. Благодаря качественной работе со светом, локацию удалось без графики визуально расширить так, чтобы в ней смогла уместиться история полета в космос. Для большей реалистичности на съемках были использованы оригинальные объекты. Например, автомобиль Tesla Roadster, настоящий скафандр и т.п. А каждый образ Ольги был изготовлен индивидуально для съёмок и не имеет копий.



Ольга Серябкина

«Клип на трек “Что же ты наделал” очень много значит для меня, ведь это моя первая самостоятельная визуальная работа. Моей целью было сделать очень красивый и качественный контент, выйти на более серьезный уровень в съемках клипа и, мне кажется, у нас это получилось. Съемки проходили в течение двух дней. Каждая смена по 16 часов. Это была серьезнейшая профессиональная работа всех членов команды и съёмочной группы. Создание некоторых кадров стало проверкой меня на прочность. Например, меня привязывали к тросам, и я часами находилась в костюме, в котором было тяжело дышать. Но, несмотря на подобные сложности, на каждом этапе съемок была максимально творческая атмосфера. Поэтому я получала огромное удовольствие от каждой минуты нахождения на площадке. И теперь я счастлива, что могу поделиться этой красотой и представить вам свой первый клип. Смотрите и получайте удовольствие» - поделилась своими ощущениями Ольга Серябкина.