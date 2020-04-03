Ольга Серябкина улетела в космос

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Вышел новый клип Ольги Серябкиной на трек «Что же ты наделал» (смотреть клип).

Это первая самостоятельная визуальная работа Ольги Серябкиной после ухода из лейбла MALFA. Клип «Что же ты наделал» выполнен в новом минималистичном стиле, который радикально отличается от предыдущих работ певицы.

Съемки проходили в одной локации без использования хромакеев. Благодаря качественной работе со светом, локацию удалось без графики визуально расширить так, чтобы в ней смогла уместиться история полета в космос. Для большей реалистичности на съемках были использованы оригинальные объекты. Например, автомобиль Tesla Roadster, настоящий скафандр и т.п. А каждый образ Ольги был изготовлен индивидуально для съёмок и не имеет копий.

Ольга Серябкина
Ольга Серябкина

«Клип на трек “Что же ты наделал” очень много значит для меня, ведь это моя первая самостоятельная визуальная работа. Моей целью было сделать очень красивый и качественный контент, выйти на более серьезный уровень в съемках клипа и, мне кажется, у нас это получилось. Съемки проходили в течение двух дней. Каждая смена по 16 часов. Это была серьезнейшая профессиональная работа всех членов команды и съёмочной группы. Создание некоторых кадров стало проверкой меня на прочность. Например, меня привязывали к тросам, и я часами находилась в костюме, в котором было тяжело дышать. Но, несмотря на подобные сложности, на каждом этапе съемок была максимально творческая атмосфера. Поэтому я получала огромное удовольствие от каждой минуты нахождения на площадке. И теперь я счастлива, что могу поделиться этой красотой и представить вам свой первый клип. Смотрите и получайте удовольствие» - поделилась своими ощущениями Ольга Серябкина.

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