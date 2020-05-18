Отбор в юношеский оркестр Башмета пройдет онлайн

Для того, чтобы принять участие в прослушиваниях в оркестр, необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте www.ysor.ru не позднее 25 мая 2020 года.

Онлайн прослушивания будут проходить с 25 мая по 10 июня 2020 года.



Всероссийский юношеский оркестр п/у Юрия Башмета

Дирекция оркестра распределит всех участников прослушиваний по дням и времени, с учетом города проживания участника, инструмента участника и его возможности принять участие в прослушивании в конкретный день.

Учитывая различные ограничительные меры в разных регионах РФ, к прослушиваниям будут допускаться как участники, которые имеют возможность выступить с концертмейстером, так и те, у кого подобной возможности в данный момент нет.

В связи с проведением региональных прослушиваний в режиме онлайн, участникам будет представлена дополнительную возможность пройти в финальный этап. После каждого дня прослушиваний жюри будет определять финалистов. Но часть участников, которые не пройдут в финал по результатам прослушиваний, получат возможность попасть в финал в результате голосования зрителей. Зрительское голосование будет проходить на сайте оркестра www.ysor.ru.

Финальное прослушивание во Всероссийский юношеский симфонический оркестр 2020-2022 годов пройдет в очном режиме.

Все остальные правила проведения Национального отбора во Всероссийский юношеский симфонический оркестр 2020 года остаются без изменений. Ознакомиться с Положением о Национальном отборе в оркестр Вы сможете на сайте оркестра www.ysor.ru.

Национальный отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр 2020 года проходит при поддержке Фонда Президентских Грантов и Министерства Культуры Российской Федерации.