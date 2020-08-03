Перенесена дата выхода в прокат фильма «Цой»

"Спешим сообщить, что новый фильм Алексея Учителя "Цой" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября", – сообщили в Sony Pictures.

Лидер группы "Кино" погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. Цою было 28 лет. По официальной версии, он уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.



Паспорт Виктора Цоя

В фильме покажут вымышленные события лета того года, когда произошла страшная авария.

Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Роль водителя автобуса исполнит Евгений Цыганов. Вместе с ним в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.