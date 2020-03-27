Полина Гагарина в день рождения спела романс на стихи Гуцериева

27 марта в свой день рождения Полина Гагарина преподнесла подарок и своим поклонникам, и поклонникам творчества поэта Михаила Гуцериева.

Особенность этого трека, получившего название «Ты не целуй», в том, что он написан в жанре классического романса. Пользователи социальных сетей и первые слушатели уже успели по достоинству оценить песню и сравнили её с ранними работами Аллы Пугачёвой, сделанными для кино. Композиция «Ты не целуй» войдёт в саундтрек второго сезона телесериала «Осколки», который в скором времени выйдет на телеканале «Россия 1».

«Это романс вне времени, классическое посвящение любви в стихах, с красивой и нежной мелодией, которая меня трогает безумно! Мы работали над песней долго, но это того стоило», — говорит Полина Гагарина.

Ты не целуй мои воспоминанья,

Не обещай надежды без любви,

Моих ночных обид щемящее мерцанье

Ты не терзай, не береди души…

По словам артистки, ей пришлось записать много дублей, чтобы добиться той откровенности и нежности, которая выделяет трек среди других её работ. Надо признать, что Гагарина любит удивлять поклонников экспериментами с разными музыкальными стилями (слушатели хорошо помнят и любят её кавер на песню Виктора Цоя «Кукушка»). Но романс — совершенно другое дело. Это сложнейший для исполнения жанр, и не каждому дано донести его до широкой аудитории, считает автор музыки к песне Вадим Усланов:

«Ты не целуй» — одна из самых дорогих моему сердцу работ. Так уж получилось, но лишь «живые» строки рождают в моей голове музыку. Благодаря потрясающим стихам Михаила Гуцериева копилка моих композиторских работ пополнилась замечательной песней. Я считаю её нашей общей большой творческой удачей. Для меня в этой песне сошлось всё: и музыка, и глубочайшая поэзия, и восхитительное и утончённое исполнение Полины».



Полина Гагарина

Слезами за окном

Забарабанил дождь…

Я не услышу слов любви,

Мой телефон молчит,

Ко мне ты не придёшь.

За годы чувств благодарю,

За радость наших встреч.

Улыбкой горькой озарю,

Ты создан для любви,

Ты лучший из людей!

Скоро Полина Гагарина приступает к съёмкам клипа на песню «Ты не целуй», премьера которого состоится весной.

С 27 марта песня «Ты не целуй» в исполнении Полины Гагариной звучит в эфире российских музыкальных радиостанций, а также доступна на всех цифровых площадках.