Селена Гомес превратила свое лицо в пустыню и леса

Видео сняли Ваня Хейманн и Гал Муджа. Ролик начинается с простого сюжета: музыканты поют друг другу в Instagram live. Но картинка быстро меняется и становятся странной, когда камера приближается к Селене Гомес и переносит зрителей в сюрреалистический мир, созданный с помощью компьютерной графики, – кожа и волосы исполнителей превращается в горы, холмы, равнины, а зубы - в ледники.

Эту работу исполнителей положительно оценили пользователи. За несколько часов она набрала почти два миллионов просмотров и более 300 тысяч лайков.



Selena Gomez

Песня "Past life" вошла в дебютный альбом Тревора Дэниела "Nicotine", релиз которого состоялся в марте этого года.