Селена Гомес станет ведущей кулинарного шоу

Она будет снимать сериал на собственной кухне в самоизоляции.

- Я никогда не скрывала свою любовь к вкусной еде, - говорит Селена. – И меня, наверное, сотни раз спрашивали в интервью, кем бы я могла быть, если бы не стала певицей и актрисой, и я всегда отвечала, что было бы весело работать шеф-поваром. У меня нет никакого образования в этой сфере! Но, как и многие сейчас, сидя дома, я всё больше готовлю и всё больше экспериментирую на кухне.



Selena Gomez на самоизоляции

В каждом выпуске своего кулинарного шоу Гомес планирует объединяться по видеосвязи с кем-то из известных шеф-поваров, и они будут вместе осваивать рецепты разных кухонь мира, делиться со зрителями советами и хитростями, решать проблемы отсутствия нужных аксессуаров или замены недостающих ингредиентов. Пока запланированы съемки 10 эпизодов.

Дата премьеры телешоу пока не объявлена (ориентировочно, она состоится в начале лета), запуск HBO Max намечен на 27 мая.